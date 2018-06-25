«Это вам для профилактики инсульта»: лжемедики обманули тагильчанку на 20 тыс. рублей

В Нижнем Тагиле неизвестные обманули пенсионерку, представившись медицинскими работниками. Лжемедики провели консультацию, выписали препараты, а потом продали жительнице Вагонки медицинский прибор для профилактики инсульта, ссылаясь на выгодные акции.

Молодые люди представились работниками медицинской сферы. По словам пострадавшей, злоумышленники изначально располагали всей необходимой информацией и знали, что женщина состоит в организации инвалидов «Дети войны».





Звонят в квартиру молодые люди. Я живу одна. Назвали мою фамилию, имя, отчество. Сказали: «А вы состоите в обществе «Дети войны?». Я отвечаю: «Да». Меня про какую-то пластиковую карту спрашивали, я сказала, что у меня ее нет. «Откройте, мы вам сейчас ее вручим». Я и открыла, -- рассказала пенсионерка.

В квартире они выписали необходимые, по их словам, препараты и в конце консультации рассказали об акции – всем членам общества «Дети войны» скидка на новые приборы для профилактики инсульта.

Причем, обычная цена, якобы, достигает суммы в 40 тысяч рублей, а молодые люди предложили приобрести всего за 20 тысяч рублей.





Один из них говорит: «Членам общества вручают медицинские приборы за полцены». И мне показал коробочку, приставил к одному уху, к другому. «Вот это вам для профилактики инсульта». Позвонил. Говорит: «Этот прибор стоит сорок тысяч, вам за полцены, значит, двадцать тысяч.

Мошенники убедили пенсионерку приобрести прибор стоимостью 20 тыс. рублей. Однако после того, как пенсионерка закрыла за гостями дверь, то обнаружила, что все бумаги с рецептами и контактными данными молодых людей исчезли.





Я когда закрыла дверь и пришла на кухню, я не обнаружила той бумажки, которую он мне писал с лекарствами, и сразу во мне закралось сомнение: все это афера. А потом я прочитала инструкцию этого прибора. Она была на китайском языке, но в конце написано на русском: «Усилитель слуха». Ему цена тысячи полторы, не больше. А я им двадцать тысяч отдала!, -- рассказала тагильчанка.

Потерпевшая женщина сразу же вызвала полицию. По данным фактам сотрудниками УВД Нижнего Тагила проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к совершению противоправных действий.

Полиция настоятельно рекомендует пожилым людям не открывать дверь незнакомцам, и, тем более, не покупать и не подписывать никаких документов без обсуждения с близкими людьми.