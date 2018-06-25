Беременная москвичка скончалась после наезда топ-менеджера института «Синергия»

«Синергия»

18 июня 28-летняя Наталья Львова возвращалась с последнего обследования из роддома. На перекрестке улицы Верхняя Масловка водитель на ВМW сбил ее и 44-летнюю женщину, когда они дожидались разрешающего сигнала светофора, стоя на тротуаре.





Пострадавшие были доставлены в Боткинскую больницу. Врачи сообщили мужу Натальи – Евгению Львову, что малыш умер на месте от сильного удара. Наталья умерла в реанимации через 6 дней, не приходя в сознание.





Позже выяснилось, что за рулем автомобиля, сбившего женщин, находился 31-летний Михаил Исаханов, топ-менеджер института «Синергия» в Москве, сообщает Mash.

Он отказался от освидетельствования. За 2018 год у него 49 административных нарушений, он -потенциальный убийца! -- рассказал Евгений Львов о лихаче, сбившем его жену и 44-летнюю женщину.



Заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», однако после смерти Натальи дело будет переквалифицировано.