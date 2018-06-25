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Новости Нижнего Тагила

Отряд разминирования работал 25 июня вдоль Новокольцовского тракта в Екатеринбурге

25 июня 2018, 14:40Добавить новость
безопасность,Екатеринбург,полиция,проверка,саперы,Новокольцовский тракт,ЧМ-2018

Утром 25 июня в Екатеринбурге вдоль Новокольцовского тракта отряд разминирования проводил поисковые работы.

В социальных сетях появилась информация от жителей Екатеринбурга, что на территории Новокольцовского тракта спецслужбы проводили поисковые работы. Очевидцы отметили, что протяженность поисковых работ была достаточно обширной.

Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии отказалась от комментариев, сообщает Znak.com

Напомним, что в Нижнем Тагиле жильцы дома №43 по улице Первомайской днём 22 июня были эвакуированы из-за возможной угрозы взрыва.

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