Отряд разминирования работал 25 июня вдоль Новокольцовского тракта в Екатеринбурге

Утром 25 июня в Екатеринбурге вдоль Новокольцовского тракта отряд разминирования проводил поисковые работы.

В социальных сетях появилась информация от жителей Екатеринбурга, что на территории Новокольцовского тракта спецслужбы проводили поисковые работы. Очевидцы отметили, что протяженность поисковых работ была достаточно обширной.





Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии отказалась от комментариев, сообщает Znak.com.





Напомним, что в Нижнем Тагиле жильцы дома №43 по улице Первомайской днём 22 июня были эвакуированы из-за возможной угрозы взрыва.