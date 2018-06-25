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Новости Нижнего Тагила

Подросток-инвалид в Екатеринбурге заживо сгорел на диване (ФОТО)

25 июня 2018, 13:25Добавить новость
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25 июня в Екатеринбурге случился пожар, в результате которого погиб подросток-инвалид. Пожар произошел по адресу улица Волгоградская, дом 41.

В квартире на девятом этаже здания ребенок сгорел на диване, на котором лежал.

По словам очевидцев, соседи пытались открыть двери, так как слышали крики, но не смогли.

Пожарные попали в квартиру, потушили огонь, но подросток был уже мертв.

Площадь пожара была не большой, горел только матрас на диване, где лежал погибший. Мальчик лежал на краю дивана. Он пытался сползти, но не смог.

Соседи сообщили, что ребенок не мог ходить самостоятельно. Передвигаться он мог только с помощью папы и мамы. На момент возникновения пожара никого из родителей не было дома. Отец прибежал домой, когда пожар уже был потушен, родителя сразу отвезли в отделение полиции.

Обстоятельства возникновения возгорания выясняются, сообщает Е1.RU.

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Фото: Е1.RU


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