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Новости Нижнего Тагила

Полуторагодовалую девочку в Нижнем Тагиле насмерть придавило телевизором

25 июня 2018, 15:35Добавить новость
Нижний Тагил,ребенок,телевизор,смерть,реанимация,мать,кроватка
6 июня в Нижнем Тагиле в квартире дома по улице Вогульской, 60 на голову полуторагодовалой девочке, которая лежала в кроватке, упал телевизор. От полученных травм ребенок скончался в реанимации. По словам очевидцев, девочка лежала в кроватке, когда на нее упал ламповый телевизор. 29-летняя мать была в наушниках в другой комнате. На плач ребенка прибежали соседи, и тогда мать увидела, что случилось.

Медикам не удалось спасти девочку. Спустя четыре часа после происшествия, она скончалась в реанимации.

Мать ребенка, пыталась покончить с собой. Сейчас ей оказывается необходимая психологическая помощь.

СКР начал доследственную проверку по факту происшествия, сообщает АН «Между строк».

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