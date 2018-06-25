Полуторагодовалую девочку в Нижнем Тагиле насмерть придавило телевизором

6 июня в Нижнем Тагиле в квартире дома по улице Вогульской, 60 на голову полуторагодовалой девочке, которая лежала в кроватке, упал телевизор. От полученных травм ребенок скончался в реанимации. По словам очевидцев, девочка лежала в кроватке, когда на нее упал ламповый телевизор. 29-летняя мать была в наушниках в другой комнате. На плач ребенка прибежали соседи, и тогда мать увидела, что случилось.
Медикам не удалось спасти девочку. Спустя четыре часа после происшествия, она скончалась в реанимации.
Мать ребенка, пыталась покончить с собой. Сейчас ей оказывается необходимая психологическая помощь.
СКР начал доследственную проверку по факту происшествия, сообщает АН «Между строк».