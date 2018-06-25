Футбольная болельщица потеряла сознание в центре Екатеринбурга

24 июня в 4:00 в центре Екатеринбурга болельщица потеряла сознание в толпе людей, женщина доставлена в больницу с отравлением.

Женщина потеряла сознание в центре Екатеринбурга 24 июня в 4:00, когда на улице собрались болельщики ЧМ-2018.



Охранники ближайшего заведения вызвали скорую и попытались оказать первую медицинскую помощь, однако привести в сознание болельщицу не удалось. Женщина была доставлена в областной токсикологический центр Екатеринбурга.



Информация о состоянии болельщицы на настоящий момент неизвестна, сообщает Накануне.RU.



Напомним, что 14 июня 2018 года один из болельщиков, смотревших матч Россия-Саудовская Аравия в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге, попал в реанимацию.