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Новости Нижнего Тагила

Футбольная болельщица потеряла сознание в центре Екатеринбурга

25 июня 2018, 16:55Добавить новость
Екатеринбург,помощь,праздник,болельщики,отравление,ЧМ-2018

24 июня в 4:00 в центре Екатеринбурга болельщица потеряла сознание в толпе людей, женщина доставлена в больницу с отравлением.

Женщина потеряла сознание в центре Екатеринбурга 24 июня в 4:00, когда на улице собрались болельщики ЧМ-2018. 

Охранники ближайшего заведения вызвали скорую и попытались оказать первую медицинскую помощь, однако привести в сознание болельщицу не удалось. Женщина была доставлена в областной токсикологический центр Екатеринбурга.


Информация о состоянии болельщицы на настоящий момент неизвестна, сообщает Накануне.RU.


Напомним, что 14 июня 2018 года один из болельщиков, смотревших матч Россия-Саудовская Аравия в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге, попал в реанимацию.

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