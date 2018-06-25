Упала сама: СК Ленинградской области расследует смерть 8-летнего тагильчанина (ФОТО)

Следственный комитет начал проверку по факту смерти восьмилетнего тагильчанина в Подпорожском районе Ленинградской области.

В туристической деревне на ребенка упала скульптура Бабы-Яги, в результате чего ребенок погиб.





Взрослые прошли мимо статуи первые, ребенок шел сзади. Далее послышался грохот, на который взрослые обернулись и увидели ребенка, лежащего лицом вниз. Верхняя часть скульптуры лежала у него на голове, -- сообщает мама ребенка.



Известно, что ребенок на статую не залезал. Высота статуи - 2,7 м.





Следственное управление Следственного комитета Ленинградской области завело уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».





Служебные помещения деревни были осмотрены, также изъята необходимая для следствия документация.

Руководство туристической деревни до сих пор никак не связалось ни со мной, ни с мужем, ни с теми родственниками, которые были там, не принесли даже никаких извинений, -- сообщила TagilCity.ru мама погибшего ребенка.



Сотрудники парка убрали все скульптуры и поместили объявление о том, что находиться на территории парка запрещено.



Сотрудники Следственного комитета сообщают, что оценят работу руководства комплекса и лиц, отвечающих за безопасность людей на территории туристической деревни, сообщает «Петербургский дневник».





Фото: «Петербургский дневник»