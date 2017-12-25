Два брата из Екатеринбурга забили соседа молотком и выкинули тело с 8-го этажа

22 декабря на улице Кошевого в Екатеринбурге с 8-го этажа жилого дома выпал труп человека. Прибывшая на место полиция обнаружила на теле следы насильственной смерти. После опроса свидетелей стало известно, что незадолго до смерти мужчина дрался с двумя соседями по подъезду.



Полиция по горячим следам вышла на предполагаемых убийц, которые оказались братьями 23 и 36 лет. Вначале они отрицали свою причастность к произошедшему, но вскоре сознались, что во время употребления алкогольных напитков избили соседа молотком и палкой. После того, как жертва перестала дышать, братья решили избавиться от тела и сбросили его с 8 этажа, чтобы сымитировать самоубийство.



После написания явки с повинной подозреваемые были арестованы, сообщает «Уралинформбюро». В скором времени следователи выдвинут против них обвинения и начнут расследование уголовного дела.