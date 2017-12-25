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Новости Нижнего Тагила

Два брата из Екатеринбурга забили соседа молотком и выкинули тело с 8-го этажа

25 декабря 2017, 22:05Добавить новость
алкоголь,город,Екатеринбург,полиция,Свердловская область,смерть,убийство,уголовное дело,окно,труп,молоток
Два жителя Екатеринбурга подозреваются полицией в совершении убийства соседа. Чтобы избавиться от тела они выкинули тело с 8-го этажа жилого дома.

22 декабря на улице Кошевого в Екатеринбурге с 8-го этажа жилого дома выпал труп человека. Прибывшая на место полиция обнаружила на теле следы насильственной смерти. После опроса свидетелей стало известно, что незадолго до смерти мужчина дрался с двумя соседями по подъезду.

Полиция по горячим следам вышла на предполагаемых убийц, которые оказались братьями 23 и 36 лет. Вначале они отрицали свою причастность к произошедшему, но вскоре сознались, что во время употребления алкогольных напитков избили соседа молотком и палкой. После того, как жертва перестала дышать, братья решили избавиться от тела и сбросили его с 8 этажа, чтобы сымитировать самоубийство.

После написания явки с повинной подозреваемые были арестованы, сообщает «Уралинформбюро». В скором времени следователи выдвинут против них обвинения и начнут расследование уголовного дела.

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