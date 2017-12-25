Пожилая свердловчанка заплатила 18 тысяч рублей за навязанный фильтр для воды

Частная фирма установила фильтр для воды в квартире 89-летней екатеринбурженки и вынудила ее заплатить за работу 18 тысяч рублей.

19 декабря 2017 года в квартиру пожилой жительницы, ветерана войны, Екатеринбурга пришли двое мужчин, представившиеся сотрудниками СЭС. Как пишет E1.ru, гости изначально ввели женщину в заблуждение названием своей организации, поскольку являлись сотрудниками частной фирмы ООО «СЭС», а не муниципальной организации.



По словам пенсионерки, предприниматели установили в ее кухне бытовой фильтр для очистки воды без ее согласия. По окончании работ свердловчанке выставили счет на почти 18 тысяч рублей. 89-летняя женщина была вынуждена заплатить за навязанные услуги.



Родственники обманутой бабушки обратились в офис фирмы для расторжения договора. Руководство фирмы отказалось возвращать деньги и заявило, что договор был заключен на законных основаниях, в нем стоит подпись хозяйки квартиры. Но родные пенсионерки решили написать заявление в полицию, а пока отправили в адрес фирмы претензию на возврат денег.