Семья с ребенком попала под колеса авто на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Три человека был сбиты в Нижнем Тагиле водителем «Мицубиси Каризма» в субботу, 23 декабря. Ранее сообщалось, что в ДТП пострадала одна женщина при переходе проезжей части по пешеходному переходу.

Напомним, наезд на пешеходов произошел вечером 23 декабря при повороте автомобиля на улицу Победы. По информации от ГИБДД, пострадала женщина 1966 года рождения.

Редакции TagilCity.ru стало известно, что в тот вечер был совершен наезд на семью. Бабушка, мама и ребенок 6 лет переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора.

Мы переходили дорогу со стороны ул. Жуковского в сторону ул. Красная на зеленый сигнал светофора. Шли, получается, в линейку. Мама была с правой стороны, ребенок в середине и я слева. Мы уже перешли трамвайные пути и уже почти завершали маневр, когда вылетел товарищ и «посадил» нас троих на капот, -- рассказала участница ДТП Елена.

Со слов тагильчанки, медики скорой помощи осмотрели пострадавших на месте. Серьезные травмы получила только мама женщины: перелом руки, ушиб колена и ссадины.