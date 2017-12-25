Скорая помощь в Берёзовском из-за запаха алкоголя не поехала к умирающему (ФОТО)

Инцидент произошёл в субботу, 23 декабря. В местном общежитии на улице Мира жильцы обнаружили лежащего без чувств на лестничной площадке 57-летнего Альфита Шарафисламова, о котором известно, что ранее он работал мастером в техникуме «Профи». О мужчине сообщили охраннику.

Охранник перевернул мужчину на спину, почувствовал идущий от бывшего мастера запах алкоголя и вызвал скорую помощь. В разговоре с диспетчером он предположил, что упавший мужчина может быть пьян. В ответ на это диспетчер отказалась выслать машину:

Диспетчер скорой помощи сказала прямым текстом: «Мы к выпившим не выезжаем». После этого мы вызвали полицию. Полицейские приехали, убедились, что мужчине действительно плохо, и заставили-таки скорую помощь прислать машину. Но было уже поздно, человек умер, у него было что-то с сердцем, -- рассказал сосед умершего.

Руководитель станции скорой помощи в Берёзовском, Нина Колтышева, пока не беседовала с работавшим в выходные диспетчером, поэтому не смогла прокомментировать произошедшее журналистам.

Делом уже занимается полиция. Следователи проверяют качество оказания медицинской помощи и сам факт оказания такой помощи. Для определения причины смерти будет проведена медицинская экспертиза.