-9
Свердловская область
Нижний Тагил
-9
ночь: -10
утро: -10
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.20 - 0.12
EUR 69.09 - 0.04
Новости Нижнего Тагила

Скорая помощь в Берёзовском из-за запаха алкоголя не поехала к умирающему (ФОТО)

25 декабря 2017, 14:10Добавить новость
алкоголь,здоровье,полиция,помощь,происшествие,Свердловская область,смерть,Берёзовский,скорая,скорая помощь,общежитие,лестничная площадка,лестница
Диспетчер скорой помощи отказалась выслать бригаду к 57-летнему мужчине, умирающему на лестничной площадке общежития в городе Берёзовский, сообщило ИА Ura.ru. В случившемся разбирается полиция.

Инцидент произошёл в субботу, 23 декабря. В местном общежитии на улице Мира жильцы обнаружили лежащего без чувств на лестничной площадке 57-летнего Альфита Шарафисламова, о котором известно, что ранее он работал мастером в техникуме «Профи». О мужчине сообщили охраннику.

 

Охранник перевернул мужчину на спину, почувствовал идущий от бывшего мастера запах алкоголя и вызвал скорую помощь. В разговоре с диспетчером он предположил, что упавший мужчина может быть пьян. В ответ на это диспетчер отказалась выслать машину:

 

Диспетчер скорой помощи сказала прямым текстом: «Мы к выпившим не выезжаем». После этого мы вызвали полицию. Полицейские приехали, убедились, что мужчине действительно плохо, и заставили-таки скорую помощь прислать машину. Но было уже поздно, человек умер, у него было что-то с сердцем, -- рассказал сосед умершего.

 

Руководитель станции скорой помощи в Берёзовском, Нина Колтышева, пока не беседовала с работавшим в выходные диспетчером, поэтому не смогла прокомментировать произошедшее журналистам.

 

алкоголь,здоровье,полиция,помощь,происшествие,Свердловская область,смерть,Берёзовский,скорая,скорая помощь,общежитие,лестничная площадка,лестницаалкоголь,здоровье,полиция,помощь,происшествие,Свердловская область,смерть,Берёзовский,скорая,скорая помощь,общежитие,лестничная площадка,лестница
Фото Ura.ru

 

Делом уже занимается полиция. Следователи проверяют качество оказания медицинской помощи и сам факт оказания такой помощи. Для определения причины смерти будет проведена медицинская экспертиза.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Три трупа обнаружены в квартире жилого дома в Екатеринбурге (ФОТО)
29 октября, 09:30
0 1
Женщина упала при попытке покинуть 4 этаж по простыням в Каменске-Уральском (ВИДЕО)
29 октября, 10:00
1 2
47-летняя жительница Кировграда осуждена на 7 лет за убийство сына своего сожителя
20 октября, 15:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 1617
Подписаться на новости