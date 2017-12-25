Задержанный за хулиганство мужчина умер в отделе полиции Екатеринбурга

Как сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ночью 22 декабря 2017 года в ОП № 13 по улице Инженерной в помещении для задержанных скончался мужчина 1983 года рождения. Он был задержан полицейскими за мелкое хулиганство в тот же день в 16 часов.



Следственные органы начали проверку по факту смерти мужчины. Основной версией следствия считается самоубийство, потому что признаков насильственной смерти медики не обнаружили.



В самом отделе полиции организована внутренняя проверка. К выяснению обстоятельств происшествия подключилась прокуратура Свердловской области.



В Нижнем Тагиле в сентябре 2017 года в отделе полиции умер задержанный Станислав Головко.