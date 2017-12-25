Житель Нижнего Тагила подключил к плите воду и оставил целый дом без газа

При самостоятельном ремонте газовой колонки житель Нижнего Тагила неправильно соединил шланги для подачи воды и газа. Мужчина устроил коммунальную аварию соседям и оставил без газа и горячей воды целый подъезд дома по ул. Азовская, 4.

Жильцы дома на Старателе не могут пользоваться горячей водой и газом уже неделю. По их рассказу, соседи решили подключить газовую колонку своими силами, но допустили ошибку и подсоединили к газоснабжению шланг с холодной водой.

В первом подъезде соседи решили самостоятельно заменить газовую колонку. И подключая шланги, они их перепутали. Шланг с холодной водой подключили к газу. В колонку попала вода, -- рассказала жительница дома.

Соседи были удивлены и напуганы, когда при включении плиты вместо газа пошла вода.

В нашем подъезде на первом этаже парень пошёл чайник ставить на плиту, чтобы подогреть. Газ включил, а оттуда водичка полилась, -- поделилась тагильчанка.

Сотрудники аварийной газовой службы устранили затопление, но газ и воду жильцам дома №4 по улице Азовская так и не подключили.

Произошло затопление водой газовых сетей. Мы это устранили. Жильцы одной из квартир неправильно соединили подводку, пошла вода в газовую систему, -- сообщили в газовой службе города.

Чтобы привести систему газоснабжения многоквартирного дома в норму, по словам сотрудников газовой компании, им необходимо проверить коммуникации в каждой квартире.

В четверг приходили газовщики, но газ так и не включили. В пятницу снова были, но по моему стояку его не включили, так как в двух квартирах не было жильцов, -- пожаловалась жительница дома №4.

В газовой службе города сообщили, что подобного рода манипуляции жильцов могли обернуться бедой для всего дома. Представители компании просят тагильчан не проводить ремонт газового оборудования самостоятельно во избежание аварий и в целях безопасности.