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Новости Нижнего Тагила

Двое бомжей заживо сварились в кипятке на теплотрассе в Каменске-Уральском (ВИДЕО)

26 февраля 2018, 15:00Добавить новость
проверка,происшествие,Свердловская область,смерть,Каменск-Уральский,бомжи,кипяток
Тела двух бездомных были извлечены из теплотрассы в Каменске-Уральском. Как утверждают очевидцы происшествия, бомжей насмерть обварило кипятком.

В субботу, 24 февраля, на одной из теплотрасс в Каменске-Уральском погибли двое бездомных. Как рассказали очевидцы трагедии, бомжи, пытаясь согреться, открыли клапан с горячей водой.

 

На них хлынула кипящая вода. Двое бездомных успели выбраться из теплотрассы, а еще двое обварились в кипятке.

На место выехали сотрудники скорой помощи и МЧС, но спасти пострадавших не смогли. Их тела были извлечены из теплотрассы, которая из-за кипятка была заполнена горячим паром, пишет портал KU66.ru.

Видео: KU66.ru
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