-20
Свердловская область
Нижний Тагил
-20
ночь: -20
утро: -23
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 55.92 - 0.84
EUR 68.92 - 0.71
Новости Нижнего Тагила

Двухлетний мальчик погиб после поставленного в стоматологии Казахстана наркоза

26 февраля 2018, 17:00Добавить новость
больница,дети,полиция,проверка,происшествие,ребенок,смерть,Казахстан,наркоз
У двухлетнего мальчика остановилось сердце после того, как ему поставили анестезию в стоматологической клинике в Казахстане. Ребенок погиб в реанимации.

Семья из Омской области служит по контракту в Казахстане. Родители вместе с 2-летним сыном отправились в частную клинику «TINY DENT», чтобы вылечить ребенку зубы.

Зубы решили лечить под наркозом, анестезию ввели внутривенно. Несмотря на то, что мать предупредила врачей о наличии у ребенка аллергии на некоторые медикаменты, никакие анализы перед лечением не проводились.

После анестезии мальчику стало плохо, затем остановилось сердце. Доктора пытались реанимировать ребенка, однако сделать это не удалось. Мальчика увезли в реанимацию, где он скончался от отека легких и мозга из-за остановки сердца.

Родители погибшего обратились в полицию с заявлением, пишет «БК55.ru». В 2015 году на Урале произошла аналогичная ситуация: тогда 3-летняя девочка впала в кому после наркоза во время лечения зубов, после чего погибла, так и не придя в сознание.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

6-летний ребенок-инвалид погиб после падения из окна в Каменске-Уральском
23 февраля, 15:05
0 6
Кишечная инфекция обнаружена ещё у девяти школьников Екатеринбурга
10 февраля, 09:00
0 2
Мальчик погиб от отравления газом из баллончика в Екатеринбурге
20 января, 13:00
1 4

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 193
Подписаться на новости