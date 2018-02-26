Игроки хоккейной команды из Екатеринбурга были обворованы в Верхней Пышме (ФОТО)

Игроки хоккейной команды «Екатеринбург-2» стали жертвой воровства. После матча игроки обнаружили пропажу мобильных телефонов и кошельков.
25 февраля во время матча в финале Кубка Пышмы у игроков хоккейной команды «Екатеринбург-2» украли мобильные телефоны и кошельки.
Камеры наблюдения зафиксировали женщину, которая зашла в раздевалку и пробыла там около 10 минут. Сумма украденного имущества составила порядка 200 тыс. рублей, сообщает E1.ru.
Полицейские устанавливают личность подозреваемой и ведут её поиски. В ходе расследования также будет дана оценка службы безопасности предприятия, где проходил матч.
22 февраля в Нижнем Тагиле в ТЦ «Александровский Пассаж» у жительницы Нижнего Тагила из рюкзака вытащили кошелёк с деньгами.
Фото: E1.ru