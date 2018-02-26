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Новости Нижнего Тагила

Игроки хоккейной команды из Екатеринбурга были обворованы в Верхней Пышме (ФОТО)

26 февраля 2018, 08:35Добавить новость
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Игроки хоккейной команды «Екатеринбург-2» стали жертвой воровства. После матча игроки обнаружили пропажу мобильных телефонов и кошельков.

25 февраля во время матча в финале Кубка Пышмы у игроков хоккейной команды «Екатеринбург-2» украли мобильные телефоны и кошельки.

Камеры наблюдения зафиксировали женщину, которая зашла в раздевалку и пробыла там около 10 минут. Сумма украденного имущества составила порядка 200 тыс. рублей, сообщает E1.ru.

Полицейские устанавливают личность подозреваемой и ведут её поиски. В ходе расследования также будет дана оценка службы безопасности предприятия, где проходил матч.

22 февраля в Нижнем Тагиле в ТЦ «Александровский Пассаж» у жительницы Нижнего Тагила из рюкзака вытащили кошелёк с деньгами.


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Фото: E1.ru
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