Семья из поселка Мостовское осталась без жилья после взрыва газового баллона (ФОТО)

Сегодня утром в одном из домов поселка Мостовское произошел взрыв газового баллона. Семья, живущая в доме, успела спастись, однако жилье сгорело полностью.

В доме проживала семья из четырех человек. В помещении, на момент взрыва, находились две девочки 2001 и 2013 года рождения, и их бабушка 1947 года рождения. Старшая внучка первой заподозрила неладное, позвонив матери и рассказав o шипении из газового баллона. Мама девочек велела им покинуть дом, взрыв прогремел после того, как семья выбежала на улицу.





Начавшийся после взрыва пожар уничтожил дом полностью. Бабушка девочек после нервного перенапряжения была доставлена в больницу с диагнозом «инфаркт».





По сообщению главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, оставшейся без крова семье местная администрация будет подыскивать временное жилье.





Фото В.Н.Горелых