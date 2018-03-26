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Новости Нижнего Тагила

3 года тюрьмы грозит двум подросткам из Сысерти за разрушение ледовых скульптур

26 марта 2018, 15:55Добавить новость
Свердловская область,Сысерть,ледовый городок,фигуры,вандализм,снежные скульптуры,наказание,суд,расследование,вина
Двум подросткам, устроившим погром ледового городка в Сысерти, грозит до 3 лет за вандализм. Ущерб, нанесённый ими, составил 97 тыс. рублей.

Двое подростков из Сысерти в январе 2018 года повредили снежные фигуры на территории ледового городка. По сообщению В. Горелых, расследование по этому дело завершено и направлено в суд.

Молодые люди 2000 и 2002 годов рождения нанесли более 20 ударов руками и ногами по скульптурам, в чем чистосердечно признались после задержания.

Законные представители юношей привлечены к административной ответственности. В случае, если вина молодых людей будет доказана, им грозит до 3-х лет тюрьмы.

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