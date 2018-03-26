3 года тюрьмы грозит двум подросткам из Сысерти за разрушение ледовых скульптур

Двое подростков из Сысерти в январе 2018 года повредили снежные фигуры на территории ледового городка. По сообщению В. Горелых, расследование по этому дело завершено и направлено в суд.





Молодые люди 2000 и 2002 годов рождения нанесли более 20 ударов руками и ногами по скульптурам, в чем чистосердечно признались после задержания.



Законные представители юношей привлечены к административной ответственности. В случае, если вина молодых людей будет доказана, им грозит до 3-х лет тюрьмы.