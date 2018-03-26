Директор ТЦ «Зимняя вишня» задержан по делу о пожаре в Кемерово

Директор ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок взята под стражу. Всего задержали 4-х человек.

На данный момент уголовные дела возбуждены по 3 статьям.





Надежда Судденок является владельцем ТЦ и генеральным директором ООО «Зимняя вишня Кемерово».





Также «Известия» сообщают о задержании арендатора помещения, где, по предварительной версии, случилось возгорание, и руководителя УК, обслуживавшей данный торговый центр.



Напомним, 48 человек погибли во время пожара в торговом центре в Кемерово. В здании не сработали системы пожаротушения.