Крыша многоэтажного жилого дома загорелась в Грозном (ВИДЕО)

Вечером 26 марта в многоэтажном жилом доме на улице Ахмата-Хаджи Кадырова в республике Чечня произошёл пожар. По имеющимся видео и фото видно, что пламя охватило крышу здания.



Были эвакуированы более 200 человек, среди них 18 детей. Также были эвакуированы посетители ТЦ «Гранд-Парк», который расположен примерно в двадцати метрах. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. На место происшествия прибыл глава Чеченской республики.





Фото: Газета.ру



Как сообщает «Газета.ру», в результате пожара пострадал только крыша, квартиры остались целы. Пострадавших нет. По поручению главы республики утром 27 марта крыша должна быть заменена на новую.



Напомним, что днём ранее в Кемерово произошёл пожар в торговом центре «Зимняя вишня».



