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Новости Нижнего Тагила

Основатель финансовой пирамиды Сергей Мавроди скончался на 63-м году жизни

26 марта 2018, 15:10Добавить новость
Россия,смерть,МММ,Сергей Мавроди,порок сердца,финансовая пирамида,мошенничество

Основатель финансовой пирамиды Сергей Мавроди скончался утром 26 марта на 63-м году жизни.

Ночью 26 марта Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки, где он почувствовал себя плохо. Утром 26 марта он скончался от сердечного приступа. Сообщается, что у Мавроди с детства был диагностирован врожденный двусторонний порок сердца.

Сергей Мавроди стал основателем знаменитой финансовой пирамиды, которая действовала по схеме Понци в России. Пирамида начала существовать в 1992 году, a в 1997 году власти прикрыли деятельность пирамиды, обвинив Мавроди в мошенничестве, пишут «Известия».

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