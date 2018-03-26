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Новости Нижнего Тагила

Отходы текут: «Нижнетагильская птицефабрика» заняла коллектор села Покровское (ВИДЕО)

26 марта 2018, 20:30Добавить новость
нарушение,Нижний Тагил,с. Покровское,село Покровское,птицефабрика,коллектор,Алексей Балыбердин

Жидкие отходы села Покровское сейчас находятся в канавах — общую систему водоотведения перекрыла «Нижнетагильская птицефабрика».

Поле, граничащее с жилыми домами и садовыми участками, заполнено жидкими отходами. Система водоотведения села Покровское находится в трубе, проходящей через «Нижнетагильскую птицефабрику».

Совместная система водоотведения раньше выводила поселковые и фабричные отходы на очистные сооружения. Но весной 2017 года птицефабрика перекрыла постоянно недоплачивающим жителям села доступ к коллектору.

Жители Покровского обратились за помощью к Алексею Балыбердину, сообщает «Тагил-ТВ».

Надеюсь, что в скором времени выйдет постановление суда, и «Нижнетагильская птицефабрика» позволит администрации ГГО восстановить тот коллектор, который находится на территории, -- прокомментировал депутат Государственной Думы Алексей Балыбердин.


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