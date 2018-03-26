Руку пятиклассника Поташкинской СОШ затянуло в токарный станок на уроке технологии

Ученик пятого класса получил многочисленные травмы кисти после внеурочного занятия по технологии в Поташкинской средней общеобразовательной школе Свердловской области.

Школьник присутствовал на занятиях по технологии, которые проводились во внеурочное время. На уроке руку мальчика затянуло в работающий токарный станок. Сейчас у ребенка имеются многочисленные травмы кисти руки.





По факту причинения увечий сейчас проводится проверка, уже опрошены пострадавший ребенок и педагоги школьного заведения, сообщает «ТАСС».