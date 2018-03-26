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Новости Нижнего Тагила

Срок домашнего ареста совладельца НТЗТИ Дениса Кокорина продлен до 26 июня

26 марта 2018, 18:30Добавить новость
деньги,Нижний Тагил,суд,уголовное дело,НТЗТИ,денис кокорин,Владимир Путин

Бывший совладелец Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Денис Кокорин будет находиться под домашним арестом до 26 июня.

Такой срок установил Тагилстроевский суд на очередном заседании по невыдаче Кокориным заработной платы своим рабочим, сокрытии денежных средств организации и крупном мошенничестве. На судебном заседании были допрошены 37 потерпевших и оглашены 169 показаний. Еще 23 сотрудника НТЗТИ, пострадавшие от действий Кокорина, будут допрошены позднее.

Денис Кокорин помещен под домашний арест 21 июля 2017 года. Владелец 50 акций НТЗТИ, по версии следствия, выводил денежные средства из предприятия, a 195 рабочих больше года не получали заработную плату. Большую часть заработанных денег люди смогли получить только после личного вмешательства Владимира Путина, пишут «Все новости».

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