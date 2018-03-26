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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка с признаками психического заболевания подарила свою квартиру родственнице

26 марта 2018, 17:10Добавить новость
закон,Нижний Тагил,пенсионеры,происшествие,прокуратура,опека,бабушка,внучка,квартира,психическое заболевание

В 2016 году 85-летняя пенсионерка из Нижнего Тагила подарила своей родственнице однокомнатную квартиру. Внучка пенсионерки добивается признания сделки недействительной — у бабушки на момент дарения имелись признаки психического заболевания.

Однокомнатную квартиру по Ленинградскому проспекту 85-летняя женщина подарила дальней родственнице еще в 2016 году. Однако признаки психического заболевания у женщины наблюдались с 2013 года, a в 2017 она была официально признана недееспособной. Про сомнительную сделку узнала внучка пенсионерки.

Женщина обратилась в районную прокуратуру. На момент дарения квартиры внучка оформила над бабушкой опеку и ухаживала за пожилой женщиной, но пенсионерка могла не понимать, что в процессе дарения потеряет единственное жилье.

Подобные сделки часто рассматривают в прокуратуре, в большинстве случаев они признаются недействительными, пишут «Все новости».

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