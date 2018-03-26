-3
Свердловская область
Нижний Тагил
-3
вечер: +2
ночь: -3
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Угроза обрушения здания возникла в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово (ФОТО)

26 марта 2018, 14:30Добавить новость
дети,пожар,пожарные,происшествие,прокуратура,смерть,уголовное дело,Кемерово,зимняя вишня

Сейчас спасатели не работают в здании из-за угрозы обрушения, выполняется только наружная проливка торгового центра.

Во время пожара в ТЦ пострадали металлоконструкции, составляющие межэтажные перекрытия. В связи с этим все спасатели были экстренно выведены из здания — возникла вероятность обрушения перекрытий. Сообщается, что в тушении пожара принимают участие 660 спасателей.

По сообщению «Интерфакса», уже подтвердилась гибель 64 человек. С момента начала возгорания в торговом центре 44 человека обратились за медицинской помощью, из них 10 человек были отправлены в стационар.

Здание ТЦ «Зимняя вишня» на площади 23 тыс. кв.м. загорелось 25 марта. Из огня были эвакуированы 100 человек. Сообщается, что владелец и директор торгового центра в одном лице уже взят под стражу, уголовные дела будут возбуждены по трем статьям.

дети,пожар,пожарные,происшествие,прокуратура,смерть,уголовное дело,Кемерово,зимняя вишня
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Трое малолетних детей погибли в пожаре в Екатеринбурге (ФОТО)
18 февраля, 22:30
0 11
Ребёнок и четверо взрослых погибли в крупном пожаре в ТЦ Кемерово (ВИДЕО)
вчера, 23:30
0 1
Женщина задержана по подозрению в массовой резне в Карпинске
14 февраля, 08:00
2 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 78
Подписаться на новости