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Новости Нижнего Тагила

17-летняя екатеринбурженка погибла в результате падения с балкона многоэтажного дома

26 апреля 2018, 08:30Добавить новость
Екатеринбург,полиция,происшествие,Свердловская область,смерть,несчастный случай,суицид,многоэтажный дом
В Екатеринбурге в минувшую среду, 25 апреля, из окна многоэтажного дома выпала 17-летняя местная жительница. Это произошло в районе ЖБИ на улице Рассветная. Спасти девушку не удалось.

Очевидцы рассказали, что погибшая была на балконе, который находится в общественном доступе, то есть не принадлежит ни одной из квартир. Попасть на место мог кто угодно, передаёт екатеринбургское издание E1.ru.

На место происшествия были вызваны сотрудники следственного комитета области, которые выясняли обстоятельства трагедии. Будут отрабатываться все возможные версии трагедии.

Жители дома, в свою очередь, рассказали, что на балконах и даже крышах домов нередко собираются лица подросткового возраста. Более того, молодые люди, рискуя жизнью, перелезают с лоджии последнего этажа прямо на крышу многоэтажного дома.

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