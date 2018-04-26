3 000 посетителей были эвакуированы из ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге (ФОТО)

25 апреля посетители торгового центра «Гринвич» были вынуждены в экстренном порядке покинуть помещение центра после того, как сработала пожарная сигнализация.



Как сообщает E1.ru, тревогу объявили из-за обнаружения подозрительного предмета.

По громкой связи говорят, что в здании задымление, всех эвакуировали. Закрыли двери, внутрь никого не пускают, у людей паника. Всех выгнали очень быстро, в течение пяти минут. Но, пока двери не закрыли, народ бегал туда-сюда, охрана не очень-то справлялась, -- рассказал очевидец эвакуации по имени Виталий.



Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов, проверили найденный пакет, но он оказался безопасным. По информации представителей ТЦ «Гринвич», после того, как полиция и спецслужбы уехали, торговый центр заработал в привычном режиме.



