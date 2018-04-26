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Новости Нижнего Тагила

3 000 посетителей были эвакуированы из ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге (ФОТО)

26 апреля 2018, 06:05Добавить новость
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В самом крупном торговом центре Екатеринбурга «Гринвич» произошла эвакуация всех посетителей. Причиной тревоги стала сработавшая пожарная сигнализация.

25 апреля посетители торгового центра «Гринвич» были вынуждены в экстренном порядке покинуть помещение центра после того, как сработала пожарная сигнализация.

Как сообщает E1.ru, тревогу объявили из-за обнаружения подозрительного предмета.

 

По громкой связи говорят, что в здании задымление, всех эвакуировали. Закрыли двери, внутрь никого не пускают, у людей паника. Всех выгнали очень быстро, в течение пяти минут. Но, пока двери не закрыли, народ бегал туда-сюда, охрана не очень-то справлялась, -- рассказал очевидец эвакуации по имени Виталий.


Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов, проверили найденный пакет, но он оказался безопасным. По информации представителей ТЦ «Гринвич», после того, как полиция и спецслужбы уехали, торговый центр заработал в привычном режиме.

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Фото: E1.ru
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