«Двери закрыты, сигнализация не сработала»: пожар произошел в роддоме в Уфе (ФОТО)

Более 200 рожениц с детьми были эвакуированы из перинатального центра в Башкирии. Причиной эвакуации стал пожар, произошедший ночью в родильном отделении уфимской больницы.

В Уфе произошел пожар в роддоме, располагающемся на улице Достоевского. Сигнал на пульт диспетчера поступил ночью. Как удалось установить, возгорание случилось на посту медсестры в акушерском корпусе. Спасатели оперативно эвакуировали рожениц, потушить пожар удалось быстро.





Однако, со слов рожениц, все прошло не так гладко, как сообщается.





Мы живы. Два часа ночи, я проснулась от шума. Сигнализация не сработала, ее не было слышно в нашем отделении! -- рассказала одна из участниц эвакуации.



Как сообщает «Комсомольская правда», роженица рассказала, что во время эвакуации было очень страшно: медсестры кричали, все отделение было в дыму. Женщин повели к центральному выходу, однако он оказался заперт. Им пришлось через дым вновь пробираться по коридорам, чтобы попасть к запасным выходам. Через них они смогли покинуть помещение.





Главврач больницы опроверг слова рожениц и сообщил, что сигнализация работала и эвакуация прошла организованно и без паники. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в автоматическом режиме.







Фото: «Комсомольская правда»