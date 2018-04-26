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Новости Нижнего Тагила

Медпомощь из-за боли в животе понадобилась 16-ти ученикам интерната в Екатеринбурге

26 апреля 2018, 23:00Добавить новость
Екатеринбург,школа-интернат,воспитанники,отравление,пищеблок,норовирус
В период с 18 по 20 апреля 16 воспитанников школы-интерната № 11 в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью с одинаковыми симптомами: боль в животе, рвота, недомогание. У пяти заболевших медики обнаружили норовирус.  Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, сейчас устанавливается, при каких обстоятельствах заболели дети. В том числе проверяется соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при организации питания воспитанников.

Специалисты Роспотребнадзора собрали пробы продуктов питания и сделали смывы с поверхностей помещения пищеблока.

Дальнейшие действия прокуратура предпримет после результатов проверки.


 
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