Медпомощь из-за боли в животе понадобилась 16-ти ученикам интерната в Екатеринбурге

В период с 18 по 20 апреля 16 воспитанников школы-интерната № 11 в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью с одинаковыми симптомами: боль в животе, рвота, недомогание. У пяти заболевших медики обнаружили норовирус. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, сейчас устанавливается, при каких обстоятельствах заболели дети. В том числе проверяется соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при организации питания воспитанников.
Специалисты Роспотребнадзора собрали пробы продуктов питания и сделали смывы с поверхностей помещения пищеблока.
Дальнейшие действия прокуратура предпримет после результатов проверки.