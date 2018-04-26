Медпомощь из-за боли в животе понадобилась 16-ти ученикам интерната в Екатеринбурге

боль в животе, рвота, недомогание. У пяти заболевших медики обнаружили норовирус.

санитарно-эпидемиологических норм при организации питания воспитанников.



Специалисты Роспотребнадзора собрали пробы продуктов питания и сделали смывы с поверхностей помещения пищеблока.



Дальнейшие действия прокуратура предпримет после результатов проверки.







Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, сейчас устанавливается, при каких обстоятельствах заболели дети. В том числе проверяется соблюдение