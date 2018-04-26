Екатеринбургская модель из шоу «Холостяк» попала в ДТП в Москве (ВИДЕО)

24 апреля в Москве модель Дарья Клюкина вместе с подругами попали в аварию на парковке возле кафе.

Дарья Клюкина, недавно снявшаяся в клипе Вована из «Реальных пацанов», и её подруги собирались покинуть кафе и уже сидели в машине. Водитель иномарки нарушил правила дорожного движения, повернув на парковку с третьего ряда. В итоге он врезался в переднюю часть автомобиля девушек.

Клюкина ушибла колено, одна из ее подруг – бедро. Других травм не было, девушки отделались шоком, передает «Ura.ru».



Дарья Клюкина является участницей шоу «Холостяк». Участвующий в проекте певец Егор Крид посвятил ей песню.

Видео: Instagram Дарьи Клюкиной