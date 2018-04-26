«Не подготовили реанимацию»: 4-летняя девочка умерла в больнице в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на этой неделе в больнице скончалась 4-летняя девочка. В медучреждение ребенок был доставлен на карете скорой помощи.

На текущей неделе в Нижнем Тагиле произошла трагедия – умерла 4-летняя девочка. Как сообщили редакции TagilCity.ru, ребенку была вызвана скорая помощь, когда у нее поднялась высокая температура. Приехавшая бригада осмотрела ребенка и рекомендовала родителям давать девочке жаропонижающее.





Через некоторое время, после попыток сбить температуру, мама девочки вновь позвонила в скорую помощь. Приехавшие медики были обеспокоены состоянием ребенка и рекомендовали экстренную госпитализацию. В этот момент они позвонили в больницу и попросили подготовить реанимационную палату, -- рассказали TagilCity.ru.



Девочка в сопровождении мамы была экстренно госпитализирована в медучреждение Нижнего Тагила. Однако, со слов источника, больница к приезду ребенка не подготовила реанимацию. Девочка скончалась.





Подробности произошедшего уточняются. Официальной информации о смерти ребенка не поступало. Известно, что семья, где проживала девочка, благополучная.





Напомним, в Нижнем Тагиле несколько лет назад в инфекционной больнице погиб маленький мальчик Савелий Гладыш.