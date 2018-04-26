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Новости Нижнего Тагила

«Не подготовили реанимацию»: 4-летняя девочка умерла в больнице в Нижнем Тагиле

26 апреля 2018, 16:20Добавить новость
Нижний Тагил,происшествие,дети,смерть,больница,ребенок,медики,реанимация,скорая помощь,Савелий Гладыш

В Нижнем Тагиле на этой неделе в больнице скончалась 4-летняя девочка. В медучреждение ребенок был доставлен на карете скорой помощи.

На текущей неделе в Нижнем Тагиле произошла трагедия – умерла 4-летняя девочка. Как сообщили редакции TagilCity.ru, ребенку была вызвана скорая помощь, когда у нее поднялась высокая температура. Приехавшая бригада осмотрела ребенка и рекомендовала родителям давать девочке жаропонижающее.

Через некоторое время, после попыток сбить температуру, мама девочки вновь позвонила в скорую помощь. Приехавшие медики были обеспокоены состоянием ребенка и рекомендовали экстренную госпитализацию. В этот момент они позвонили в больницу и попросили подготовить реанимационную палату, -- рассказали TagilCity.ru.


Девочка в сопровождении мамы была экстренно госпитализирована в медучреждение Нижнего Тагила. Однако, со слов источника, больница к приезду ребенка не подготовила реанимацию. Девочка скончалась.

Подробности произошедшего уточняются. Официальной информации о смерти ребенка не поступало. Известно, что семья, где проживала девочка, благополучная.

Напомним, в Нижнем Тагиле несколько лет назад в инфекционной больнице погиб маленький мальчик Савелий Гладыш.

© TagilCity.ru
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