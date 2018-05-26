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Новости Нижнего Тагила

Пожарные и ГИБДД: авто в Нижнем Тагиле снесло автобус и врезалось в заправку (ВИДЕО)

26 мая 2018, 19:20Добавить новость
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Иномарка в Нижнем Тагиле не пропустила пассажирский автобус, протаранила его, а после оба транспортных средства вылетели на территорию автозаправки. На место происшествия выезжали пожарные.
ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло в субботу в Нижнем Тагиле на ГГМ. Сначала иномарка не уступила дорогу автобусу маршрута 26у и врезалась в него. От удара ее откинуло на территорию АЗС, где машина оказалась зажата между ПАЗом и рекламной стеллой. 

Пострадавших среди пассажиров и участников дорожно-транспортного происшествия нет. Иномарка отъезжала и не предоставила преимущество автобусу, -- сообщили TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. 
 
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На заправочную станцию «Уралконтрактнефть» прибыли пожарные, чтобы предотвратить появление огня. 
  
Наехали на рекламную конструкцию. Сняли нижнюю кассету, которую надо будет восстанавливать. Но никаких угроз (взрыва, прим. ред) нет и не было, потому что резервуарный бак, в котором хранится топливо, находился достаточно удаленно от ДТП, -- рассказала редакции маркетолог сети автозаправок Юлия Морозова. 

Как и с кого будет взыскан ущерб, причиненный автозаправке, в компании не уточняют. 

Пока не готовы сказать о взыскании ущерба. Нужно дождаться данных от ГИБДД, -- говорят в Уралконтрактнефти. 
 
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