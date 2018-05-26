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Новости Нижнего Тагила

Жительница Лесного убила подругу и спрятала тело в шкаф (ФОТО)

26 мая 2018, 13:20Добавить новость
город,Россия,Свердловская область,убийство,уголовное дело,Лесной,подруга,следственный комитет
В городе Лесном 36-летняя местная жительница обвиняется в убийстве своей знакомой.

Преступление произошло в мае 2018 года. Две собутыльницы выпивали в квартире по улице Мира. В какой-то момент между дамами завязалась ссора, в ходе которой произошло убийство.

Расправившись с подругой, женщина спрятала тело в шкаф. Преступление обнаружилось, когда родственники погибшей обратились в правоохранительные органы. Полицейские оперативно вышли на подозреваемую, в шкафу у которой они обнаружили тело разыскиваемой жительницы Лесного.

О том, как именно произошло убийство, в следственном комитете по Свердловской области не поясняют. Судя по кадрам с места, погибшая получила ножевое ранение.

Расследование продолжается, передаёт издание «Вечерние ведомости». Подозреваемой за содеянное грозит тюремный срок от 6 до 12 лет.

 

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Фото: СК РФ по региону
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