67-летняя водитель пострадала в ДТП на трассе под Нижним Тагилом

ДТП с участием двух иномарок произошло на 3-м км автодороги Николо-Павловское — Петрокаменское под Нижним Тагилом.

Столкновение произошло между Land Cruiser Prado и Toyota RAV4. За рулем Toyota находилась 67-летняя женщина, которая была доставлена в одно из медучреждений Нижнего Тагила. Ей диагностировали перелом грудной клетки, а также повреждение шейного отдела позвоночника.



На место ДТП выезжали две автоцистерны пожарно-спасательных частей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.