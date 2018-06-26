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Новости Нижнего Тагила

67-летняя водитель пострадала в ДТП на трассе под Нижним Тагилом

26 июня 2018, 23:25Добавить новость
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ДТП с участием двух иномарок произошло на 3-м км автодороги Николо-Павловское — Петрокаменское под Нижним Тагилом.

Столкновение произошло между Land Cruiser Prado и Toyota RAV4. За рулем Toyota находилась 67-летняя женщина, которая была доставлена в одно из медучреждений Нижнего Тагила. Ей диагностировали перелом грудной клетки, а также повреждение шейного отдела позвоночника.

На место ДТП выезжали две автоцистерны пожарно-спасательных частей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

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