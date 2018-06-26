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Новости Нижнего Тагила

8-летний мальчик пропал в лесу в Красноуральске

26 июня 2018, 23:50Добавить новость
дети,ребенок,пропажа,поиск,поисковый отряд,Скорпион,лиза алерт,Красноуральск
Во вторник, 26 июня, в Красноуральске заблудился в лесу мальчик 8 лет. На место пропажи уже выехали поисковые отряды «Лиза Алерт» из Екатеринбурга и «Скорпион» из Нижнего Тагила. По предварительным данным, в Красноуральске ребенок 8 лет отошел в лес и заблудился. Мальчик с семьей купался в водоеме, позже он отошел в лес и пропал. На ребенке из одежды было только купальное белье, сообщают собеседники TagilCity.ru. 

В лес, где мог заблудится ребенок, выехали поисковые отряды из Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Специалисты отрядов «Скорпион» и «Лиза Алерт» займутся поиском мальчика сразу после прибытия на местность. 

В 2017 году в Свердловской области четырехлетний мальчик Дима Песков заблудился в лесу. Поисковая операция длилась более четырех суток и завершилась благополучно: ребенок был найден ослабленным, но живым. Специалисты рекомендуют не оставлять детей без присмотра на природе даже на короткое время. 
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