+18
Свердловская область
Нижний Тагил
+18
ночь: +18
утро: +15
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.79 - 0.16
EUR 73.41 + 0.1
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Лжеполицейский из Екатеринбурга обманул пенсионеров почти на миллион рублей

26 июня 2018, 21:20Добавить новость
деньги,Екатеринбург,полиция,уголовное дело,телефонный мошенник,обман,вымогательство

В Екатеринбурге мужчина под видом полицейского вымогал у пенсионеров деньги, в общей сложности он получил 927,5 тыс. рублей.

Житель Екатеринбурга звонил пожилым людям и представлялся полицейским. Мужчина сообщал человеку, что один из его родственников устроил ДТП. Дальше лжеполицейский предлагал «решить проблему» за вознаграждение.

Обвиняемый предъявлял потерпевшим поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов и получал деньги. Общая сумма, полученная преступником, составила 927,5 тыс. рублей.

На мошенника заведено три уголовных дела, сообщает «Комсомольская правда». Известно, что у преступника был сообщник, личность которого устанавливается.

Напомним, что в Екатеринбурге был задержан телефонный мошенник который похитил с банковских карт доверчивых граждан 120 000 рублей.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Перуанские болельщики стали жертвами квартирных мошенников в Екатеринбурге
24 июня, 11:05
0 4
Дело обманутых дольщиков ЖК «Щербакова» передано в районный суд Екатеринбурга
20 июня, 07:05
0 0
Египетский болельщик обманут квартиросъёмщицей в Екатеринбурге (ФОТО)
18 июня, 09:30
0 6

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 201
Подписаться на новости