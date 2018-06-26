Лжеполицейский из Екатеринбурга обманул пенсионеров почти на миллион рублей

В Екатеринбурге мужчина под видом полицейского вымогал у пенсионеров деньги, в общей сложности он получил 927,5 тыс. рублей.

Житель Екатеринбурга звонил пожилым людям и представлялся полицейским. Мужчина сообщал человеку, что один из его родственников устроил ДТП. Дальше лжеполицейский предлагал «решить проблему» за вознаграждение.





Обвиняемый предъявлял потерпевшим поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов и получал деньги. Общая сумма, полученная преступником, составила 927,5 тыс. рублей.





На мошенника заведено три уголовных дела, сообщает «Комсомольская правда». Известно, что у преступника был сообщник, личность которого устанавливается.



Напомним, что в Екатеринбурге был задержан телефонный мошенник который похитил с банковских карт доверчивых граждан 120 000 рублей.