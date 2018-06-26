«Почта России» выплатит 800 тыс. руб. морального вреда семье убитой екатеринбурженки

Сообщается, что работодатель составил акт о несчастном случае на производстве. Истцы уверены, что филиал «Почты России» не обеспечил безопасность труда своего работника, что привело к гибели сотрудницы 17 февраля. Это событие, в свою очередь, нанесло близким жертвы сильную психическую травму, говорится в заявлении. В связи с этим истцы требуют компенсировать три миллиона рублей в пользу дочери и полтора миллиона рублей в пользу вдовца.





Суд частично удовлетворил требования членов семьи. Так, в пользу дочери будет взыскано 500 тысяч рублей, а в пользу её отца – 300 тысяч рублей. Близкие подали апелляцию.



Защита ответчика ссылалась на недоказанность факта по необеспечению безопасности своим работникам. Но вскоре было установлено, что при устройстве на работу почтальоном погибшая екатеринбурженка не ознакомилась с инструкцией по охране труда, в которую входила информация о применении газовых или перцовых баллончиков.



Областной судья не стал менять решение суда первой инстанции, передает издание JustMedia.