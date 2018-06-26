Пыталась спасти: 15-летняя девушка и 19-летний парень утонули в Свердловской области

В селе Быньги в Свердловской области 25 июня утонули 19-летний парень и его 15-летняя подруга.

В селе Быньги в Свердловской области утонули двое молодых людей. По словам очевидцев, на берегу водоема отдыхала компания в составе двух девушек и парня. Они купались. В какой-то момент все трое начали кричать. Предположительно, начал тонуть молодой человек, а подруги начали его спасать.





Очевидцам удалось вытащить одну из девушек. Вторая скрылась под водой вместе со своим другом.





Очевидец событий пояснил:





Парень начал тонуть, он не умел плавать, девушки начали его вытаскивать, а он в панике их за собой потянул.



В СК региона ситуацию обещали прокомментировать позже, пишет Е1.