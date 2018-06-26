Внедорожник врезался в толпу людей на Дне молодежи в Полевском (ВИДЕО)

В Полевском на праздновании Дня Молодежи внедорожник влетел в толпу людей. В результате происшествия пострадали две девушки. Пьяный водитель за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением и на скорости протаранил толпу молодых людей, стоявших возле пивной. После этого водитель закрылся в автомобиле и отказывался выходить.
Однако несколько молодых людей открыли машину и вытащили мужчину на улицу. От самосуда водителя спасли полицейские, которые оперативно прибыли на вызов.
По сообщению руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в ДТП пострадали две девушки 23-х и 26-ти лет. Одна из них госпитализирована с ушибом голени, другая после оказания помощи ушла домой. Еще несколько человек успели отскочить и не получили травм.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина 1970 года рождения уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, сообщает URA.RU.
Видео: URA.RU