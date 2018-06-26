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Новости Нижнего Тагила

Внедорожник врезался в толпу людей на Дне молодежи в Полевском (ВИДЕО)

26 июня 2018, 18:00Добавить новость
Полевской,дтп,толпа,пострадавшие,полиция,алкоголь,автомобиль
В Полевском на праздновании Дня Молодежи внедорожник влетел в толпу людей. В результате происшествия пострадали две девушки. Пьяный водитель за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением и на скорости протаранил толпу молодых людей, стоявших возле пивной. После этого водитель закрылся в автомобиле и отказывался выходить.

Однако несколько молодых людей открыли машину и вытащили мужчину на улицу. От самосуда водителя спасли полицейские, которые оперативно прибыли на вызов.

По сообщению руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в ДТП пострадали две девушки 23-х и 26-ти лет. Одна из них госпитализирована с ушибом голени, другая после оказания помощи ушла домой. Еще несколько человек успели отскочить и не получили травм.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина 1970 года рождения уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, сообщает URA.RU.


Видео: URA.RU
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