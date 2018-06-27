Женщина получила ушиб грудной клетки в результате ДТП в Нижнем Тагиле

В результате ДТП, произошедшего 25 июня в Нижнем Тагиле на улице Красногвардейская, 2, пострадала женщина.

У Демидовской дачи в Нижнем Тагиле столкнулись два автомобиля: ВАЗ-2106 и Toyota RAV 4.



Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области, пассажирка отечественного автомобиля 1962 года рождения была направлена в медучреждение. Ей диагностировали ушиб грудной клетки. Водитель иномарки и ВАЗа не пострадали.



Причины аварии пока не сообщаются. Как сообщили очевидцы происшествия, один из водителей поехал не на положенный сигнал светофора.