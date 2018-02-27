13-летний ребенок был сбит на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

62-летний водитель отечественной легковушки сбил 13-летнего ребенка, когда тот переходил дорогу на ул. Черных в Нижнем Тагиле. Ребенок находится в больнице с ушибом бедра.

Днем 27 февраля на Вые в Нижнем Тагиле произошла авария, где пострадал ребенок.



Водитель за рулем «ВАЗ-21099» ехал по улице Черных, когда сбил подростка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу неподалеку от перекрестка с Липовым трактом.





13-летнего пострадавшего доставили в больницу, у него диагностировали ушиб бедра. По факту произошедшего начата проверка. Известно, что водителю, совершившему наезд на ребенка, 62 года, его стаж вождения – 37 лет, отмечают в пропаганде Отдела ГИБДД.





Фото: пропаганда Отдела ГИБДД