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Новости Нижнего Тагила

13-летний ребенок был сбит на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

27 февраля 2018, 19:30Добавить новость
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62-летний водитель отечественной легковушки сбил 13-летнего ребенка, когда тот переходил дорогу на ул. Черных в Нижнем Тагиле. Ребенок находится в больнице с ушибом бедра.

Днем 27 февраля на Вые в Нижнем Тагиле произошла авария, где пострадал ребенок.

Водитель за рулем «ВАЗ-21099» ехал по улице Черных, когда сбил подростка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу неподалеку от перекрестка с Липовым трактом.

13-летнего пострадавшего доставили в больницу, у него диагностировали ушиб бедра. По факту произошедшего начата проверка. Известно, что водителю, совершившему наезд на ребенка, 62 года, его стаж вождения – 37 лет, отмечают в пропаганде Отдела ГИБДД.

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Фото: пропаганда Отдела ГИБДД

 
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