57 пожарных и 17 единиц техники тушили промышленный ангар в Екатеринбурге (ВИДЕО)

26 февраля загорелся ангар на промышленной площадке на проспекте Космонавтов. Площадь возгорания составила 500 кв. метров. Чтобы потушить горящий промышленный объект были привлечены 57 спасателей и 17 единиц спецтехники. Вся операция заняла около часа.



По имеющейся предварительной информации, огнём оказались повреждены 2 легковых и 1 грузовой автомобили, автокран и трактор. Также из-за высокой температуры произошло частичное обрушение металлических конструкций.



Пострадавших в пожаре нет. Специалисты занимаются установлением причины возгорания, сообщает E1.ru.

Фото: E1.ru