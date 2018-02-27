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Новости Нижнего Тагила

57 пожарных и 17 единиц техники тушили промышленный ангар в Екатеринбурге (ВИДЕО)

27 февраля 2018, 06:35Добавить новость
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Около часа понадобилось для того, чтобы ликвидировать возгорание промышленного ангара на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге.

26 февраля загорелся ангар на промышленной площадке на проспекте Космонавтов. Площадь возгорания составила 500 кв. метров. Чтобы потушить горящий промышленный объект были привлечены 57 спасателей и 17 единиц спецтехники. Вся операция заняла около часа.

По имеющейся предварительной информации, огнём оказались повреждены 2 легковых и 1 грузовой автомобили, автокран и трактор. Также из-за высокой температуры произошло частичное обрушение металлических конструкций.

Пострадавших в пожаре нет. Специалисты занимаются установлением причины возгорания, сообщает E1.ru.



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Фото: E1.ru
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