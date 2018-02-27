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Новости Нижнего Тагила

Девочка-подросток пропала без вести в Нижнем Тагиле (ФОТО)

27 февраля 2018, 23:12Добавить новость
город,дети,Нижний Тагил,полиция,происшествие,ребенок,розыск,Свердловская область,пропавшие без вести,подростки,девушки
В Нижнем Тагиле разыскивается девочка-подросток, которая 25 февраля ушла из дома к подружке, и с того момента её больше никто не видел.

25 февраля 13-летняя Бородина Мария Андреевна ушла из дома, написав родителям СМС о том, что придёт к 19:00. Чуть позже она сообщила, что ушла ночевать к подруге. 

26 февраля обе девушки ушли из дома в Нижнем Тагиле в неизвестном направлении. С того дня о местонахождении Марии и её подруги нет никакой информации.


Рост пропавшей девушки составляет 160 см, волосы короткие русые, карие глаза. Была одета в полосатую кофту, чёрную куртку, вязаные перчатки, зелёный шарф и красную шапку. На ногах были надеты серые спортивные сапоги и синие джинсы.

 

город,дети,Нижний Тагил,полиция,происшествие,ребенок,розыск,Свердловская область,пропавшие без вести,подростки,девушки
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