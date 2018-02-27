Девочка-подросток пропала без вести в Нижнем Тагиле (ФОТО)

25 февраля 13-летняя Бородина Мария Андреевна ушла из дома, написав родителям СМС о том, что придёт к 19:00. Чуть позже она сообщила, что ушла ночевать к подруге.



26 февраля обе девушки ушли из дома в Нижнем Тагиле в неизвестном направлении. С того дня о местонахождении Марии и её подруги нет никакой информации.



Рост пропавшей девушки составляет 160 см, волосы короткие русые, карие глаза. Была одета в полосатую кофту, чёрную куртку, вязаные перчатки, зелёный шарф и красную шапку. На ногах были надеты серые спортивные сапоги и синие джинсы.