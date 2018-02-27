Екатеринбуржцы забаррикадировались в отделении «Почты России» в знак протеста

Простояв в очереди в конце рабочего дня и не дождавшись получения своих посылок в отделении «Почты России» на улице 8 Марта, 57 екатеринбуржцы забаррикадировались в помещении.

По словам одного из участников случившегося, они отказались покидать почтовое отделение без своих посылок и больше часа просидели с выключенным светом. Приехавшая на место охрана не смогла выгнать людей из здания.





Спустя два часа сотрудники почты все-таки выдали посылки настойчивым клиентам.





В почтовом отделении, где произошла «акция протеста», отметили, что посетители пришли за своими посылками после окончания рабочего дня, пишет «МедиаЗавод».