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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржцы забаррикадировались в отделении «Почты России» в знак протеста

27 февраля 2018, 10:30Добавить новость
Екатеринбург,нарушение,происшествие,Почта России,посылка,акция протеста,почтовое отделение

Простояв в очереди в конце рабочего дня и не дождавшись получения своих посылок в отделении «Почты России» на улице 8 Марта, 57 екатеринбуржцы забаррикадировались в помещении.

По словам одного из участников случившегося, они отказались покидать почтовое отделение без своих посылок и больше часа просидели с выключенным светом. Приехавшая на место охрана не смогла выгнать людей из здания.

Спустя два часа сотрудники почты все-таки выдали посылки настойчивым клиентам.

В почтовом отделении, где произошла «акция протеста», отметили, что посетители пришли за своими посылками после окончания рабочего дня, пишет «МедиаЗавод».

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