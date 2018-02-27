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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржец убил свою сожительницу в День защитника Отечества

27 февраля 2018, 08:00Добавить новость
город,Екатеринбург,полиция,праздник,проверка,Свердловская область,суд,убийство,уголовное дело

В Екатеринбурге будут судить 51-летнего горожанина за убийство своей возлюбленной. Преступление произошло в минувший праздник Дня защитника Отечества.

Обвиняемый и его сожительница выпивали у себя в квартире по улице Миномётчиков. Сожительнице, добавим, было 62-года.

В какой-то момент между собутыльниками произошёл конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и ударил женщину в область шеи несколько раз. Пострадавшая от полученных ран умерла на месте происшествия. Убийца сам заявил о случившемся в полицию, рассказали в СК РФ по региону.

Следователи работают по этому делу, поскольку нужно собрать и закрепить доказательственную базу. В скором времени материалы дела по статье 105 УК РФ будут переданы в суд. Обвиняемый был привлечён к проверке на месте убийства, в ходе которой он в деталях рассказал о произошедшем в роковой вечер.

 
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