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Новости Нижнего Тагила

«Хотел завалить Костю»: пьяный экс-сотрудник ГИБДД расстрелял прохожего в Сухом Логу

27 февраля 2018, 16:00Добавить новость
алкоголь,ГИБДД,Екатеринбург,полиция,проверка,происшествие,уголовное дело,огнестрельное ранение
В Сухом Логу бывший сотрудник ГИБДД расстрелял с балкона проходящего мимо мужчину. По словам нарушителя, он хотел «завалить Костю», но стрелял не в того человека. Сейчас пострадавший находится в больнице с ранениями головы и живота.

В ночь на 27 февраля пьяный мужчина открыл стрельбу в Сухом Логу с балкона на третьем этаже. Пострадал мужчина, проходивший мимо. По словам свидетелей, стрелявший кричал, что «завалил Костю». Однако позже оказалось, что он стрелял не в того человека, в которого хотел. Прохожие вызвали полицию, после чего мужчину увезли в отделение.

Как пояснил представитель ГУ МВД Валерий Горелых, стрелявший оказался экс-полицейским – он уволился со службы в ГИБДД в 2008 году. Прохожий, в которого он стрелял, ранее служил в ОВД. Он получил несколько ранений в голову и живот и сейчас находится в больнице.

Задержанного поместили в СИЗО. По предварительным данным, причиной неадекватного поведения мужчины стал приступ белой горячки. Сейчас ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, пишет E1.ru.

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