«Хотел завалить Костю»: пьяный экс-сотрудник ГИБДД расстрелял прохожего в Сухом Логу

В Сухом Логу б ывший сотрудник ГИБДД расстрелял с балкона проходящего мимо мужчину. По словам нарушителя, он хотел «завалить Костю» , но стрелял не в того человека. Сейчас пострадавший находится в больнице с ранениями головы и живота.

В ночь на 27 февраля пьяный мужчина открыл стрельбу в Сухом Логу с балкона на третьем этаже. Пострадал мужчина, проходивший мимо. По словам свидетелей, стрелявший кричал, что «завалил Костю». Однако позже оказалось, что он стрелял не в того человека, в которого хотел. Прохожие вызвали полицию, после чего мужчину увезли в отделение.





Как пояснил представитель ГУ МВД Валерий Горелых, стрелявший оказался экс-полицейским – он уволился со службы в ГИБДД в 2008 году. Прохожий, в которого он стрелял, ранее служил в ОВД. Он получил несколько ранений в голову и живот и сейчас находится в больнице.





Задержанного поместили в СИЗО. По предварительным данным, причиной неадекватного поведения мужчины стал приступ белой горячки. Сейчас ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, пишет E1.ru.