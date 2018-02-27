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Новости Нижнего Тагила

Около 5 тыс. человек подписали петицию o наказании полицейского-живодера из ЯНАО

27 февраля 2018, 14:30Добавить новость
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Полицейский из ЯНАО развлекался тем, что снимал на видео, как его друзья вытащили из конуры привязанную собаку и забили ее до смерти. Петицию в адрес его руководства активно подписывают пользователи сети.

Шокирующие кадры издевательства над животными сделал капитан полиции, инспектор информационного центра УМВД по ЯНАО Олег Егоров. На видео, которое мы не будем публиковать, мужчина вытащил из конуры привязанную собаку и жестоко избил ее до смерти под дружный хохот товарищей.

Автором поста o живодерском случае стала жена полицейского, рассказавшая в соцсетях o том, что у ее мужа целый архив подобных записей.

Возмущенные пользователи интернета создали петицию в адрес Управления МВД России и прокуратуры с целью привлечения внимания руководства к поведению собственного сотрудника.

Созданную два дня назад петицию уже подписали почти 5 тысяч человек.

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