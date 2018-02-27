Рабочий Качканарского ГОКа погиб от упавшей стрелы экскаватора (ФОТО)

В ночь на 27 февраля на Качканарском ГОКе упавшая стрела экскаватора насмерть придавила 26-летнего рабочего.

Инцидент произошел во время ночной смены при замене троса на стреле. Деформировавшаяся стрела упала на стоящего рядом с экскаватором рабочего. Сообщается, что погибший проработал на предприятии четыре года.





Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственных органов и ведется опрос очевидцев. Как сообщает следственный комитет по Свердловской области, вся документация по техбезопасности предприятия изъята и пройдет проверку.





Фото: следственный комитет Свердловской области