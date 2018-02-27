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Новости Нижнего Тагила

Пятерых детей в Карпинске забрали из семьи без объяснения причин

27 февраля 2018, 17:30Добавить новость
дети,полиция,происшествие,карпинск,органы опеки,многодетная семья,РВС

У многодетной семьи в Карпинске 26 февраля сотрудниками опеки изъяты пятеро детей для передачи их в социально-реабилитационный центр.

Сотрудники органов опеки и 4 полицейских пришли к многодетной семье 26 февраля, буквально вломившись в дверь, как утверждает отец детей. Никаких постановлений ему не показали, объявив на словах o том, что пятеро детей будут помещены в социально-реабилитационный центр.

Органы опеки обращают внимание на эту многодетную семью уже не в первый раз. В предыдущие визиты у них проверяли наличие готовых блюд, a в этот раз, по предположению отца детей, поводом для изъятия детей мог стать синяк под глазом у одного из малышей, полученный в процессе игры со своим братом.

Они стали обвинять меня, но я никогда не бил своих детей, да и не мог этого сделать, так как лежал в то время в больнице. К тому же, когда они вломились, дети сильно плакали и бежали ко мне за защитой. Вот разве могло такое быть, если бы я их бил?, -- задаётся вопросом отец.

 

Мужчина позвонил на горячую линию РВС, где ему порекомендовали сделать видеозапись и обещали разобраться в обстоятельствах произошедшего, пишет ИА Regnum.

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